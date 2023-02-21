Колобенок Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобенок Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.?.?

Сын: Колобенок Павел Владимирович

Отец ребёнка: Колобенок Владимир Кириллович

Рождение ребёнка
11.?.?

Сын: Колобенок Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Колобенок Владимир Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобенок Владимир Кириллович

Смерть
Неизвестно
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