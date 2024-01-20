Тиньковская Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиньковская Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дураков Александр

Мать: Дуракова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тиньковский Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Тиньковский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тиньковский Александр Александрович

Отец ребёнка: Тиньковский Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиньковский Александр

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