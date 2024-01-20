Тиньковская Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дураков Александр
Мать: Дуракова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тиньковский Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Тиньковский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тиньковский Александр Александрович
Отец ребёнка: Тиньковский Александр
Бракосочетание
Неизвестно