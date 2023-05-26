Петрова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1873 ст.
Дочь: Егорова Агрипина
Отец ребёнка: Матвеев Егор
Рождение ребёнка
05.02.1877 ст.
Сын: Егоров Федор
Отец ребёнка: Матвеев Егор
Рождение ребёнка
24.06.1879 ст.
Дочь: Егорова Параскева
Отец ребёнка: Матвеев Егор
Рождение ребёнка
04.05.1882 ст.
Дочь: Егорова Елена
Отец ребёнка: Матвеев Егор
Рождение ребёнка
02.04.1884 ст.
Дочь: Егорова Галина
Отец ребёнка: Матвеев Егор
Рождение ребёнка
1885
Сын: Егоров Иван
Отец ребёнка: Матвеев Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвеев Егор