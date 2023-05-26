Петрова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1873 ст.

Дочь: Егорова Агрипина

Отец ребёнка: Матвеев Егор

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
05.02.1877 ст.

Сын: Егоров Федор

Отец ребёнка: Матвеев Егор

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
24.06.1879 ст.

Дочь: Егорова Параскева

Отец ребёнка: Матвеев Егор

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
04.05.1882 ст.

Дочь: Егорова Елена

Отец ребёнка: Матвеев Егор

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
02.04.1884 ст.

Дочь: Егорова Галина

Отец ребёнка: Матвеев Егор

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Егоров Иван

Отец ребёнка: Матвеев Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Егор

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