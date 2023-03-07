Наймушина Домна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наймушина Домна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

После 1796

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Наймушин Евлампий Степанов

Отец ребёнка: Наймушин Степан Осипов

Шушерской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Степан Осипов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Шушерской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1796
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