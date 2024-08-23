Носенко Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Носенко ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носенко Прохор Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Носенко Дементий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Губиниха, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно