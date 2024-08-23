Носенко Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носенко Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Носенко ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носенко Роман Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носенко Прохор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Носенко Дементий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Губиниха, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно

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