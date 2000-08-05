Тараненко (Тараненко) Параска Михайловна
Место рождения
Дата рождения15.01.1923
Дата смерти05.08.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1923
Отец: Тараненко Михаил Афониев
Мать: Тараненко Катерина
Место жительства
18.06.1943
Варен, Мекленбург-Передняя Померания, Германия
Работала на принудительных работах в Германии, там же - забеременела
Бракосочетание
Около 1944
Муж: Немец
Цидар
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.2000
Причина смерти: Природна смерть/Старість
Похороны
Неизвестно