Тараненко (Тараненко) Параска Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараненко (Тараненко) Параска Михайловна

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Место рождения

Сергеевка, Полтавська область

Дата рождения

15.01.1923

Дата смерти

05.08.2000

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1923

Отец: Тараненко Михаил Афониев

Мать: Тараненко Катерина

Сергеевка, Полтавська область
Место жительства
18.06.1943
Варен, Мекленбург-Передняя Померания, Германия
Работала на принудительных работах в Германии, там же - забеременела
Рождение ребёнка
24.09.1944

Дочь: Ганна

Отец ребёнка: Немец

Бракосочетание
Около 1944

Муж: Немец

Цидар
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараненко Петр Григорьевич

Смерть
05.08.2000
Сергеевка, Полтавська область
Причина смерти: Природна смерть/Старість
Похороны
Неизвестно
Сергеевка, Полтавська область
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