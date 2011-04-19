Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.2011

Отец: Праведных Неизвестно12

Мать: Светлана

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