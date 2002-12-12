Валяев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валяев Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1951

Дата смерти

12.12.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1975

Сын: Валяев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Валяева Валентина Ильинична

Рождение ребёнка
18.03.1981

Сын: Валяев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Валяева Валентина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валяева Валентина Ильинична

Смерть
12.12.2002
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