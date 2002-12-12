Валяев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1951
Дата смерти12.12.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1975
Сын: Валяев Евгений Александрович
Мать ребёнка: Валяева Валентина Ильинична
Рождение ребёнка
18.03.1981
Сын: Валяев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Валяева Валентина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.2002