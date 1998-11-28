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Иванов (Скороходов) Иван Лукич

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Место рождения

Сумароково

Дата рождения

14.02.1919

Дата смерти

28.11.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Не указана

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1919

Отец: Скороходов Лука

Мать: Марфа

Сумароково
Военная служба
20.11.1939
Место службы: 191 сд 2 Уд. А
Награда
21.03.1942
Воинское звание на момент награждения: ефрейтор Медаль «За боевые заслуги» Реквизиты документа: ЦАМО. Фонд 33. Опись 682524. Единица хранения 731.
Военная награда
20.05.1945
Воинское звание: ст. сержант Медаль «За отвагу» Документ находится в: ЦАМО шкаф 35б, ящик 22
Демобилизация
14.06.1946
Бракосочетание
06.12.1947

Жена: не указана

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.03.1953

Сын: Иванов Валерий Иванович

Мать ребёнка: Иванова Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
13.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Людмила Васильевна

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Военная награда
06.04.1985
Инициатор: Министр обороны СССР Орден Отечественной войны II степени Реквизиты документа: ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, шкаф 21, ящик 13. Номер документа 80.
Военная служба
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Смерть
28.11.1998
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