Иванов (Скороходов) Иван Лукич
Место рожденияСумароково
Дата рождения14.02.1919
Дата смерти28.11.1998
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1919
Отец: Скороходов Лука
Мать: Марфа
Сумароково
Военная служба
20.11.1939
Место службы: 191 сд 2 Уд. А
Награда
21.03.1942
Воинское звание на момент награждения: ефрейтор Медаль «За боевые заслуги» Реквизиты документа: ЦАМО. Фонд 33. Опись 682524. Единица хранения 731.
Военная награда
20.05.1945
Воинское звание: ст. сержант Медаль «За отвагу» Документ находится в: ЦАМО шкаф 35б, ящик 22
Демобилизация
14.06.1946
Бракосочетание
06.12.1947
Жена: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1953
Мать ребёнка: Иванова Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
13.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Людмила Васильевна
Военная награда
06.04.1985
Инициатор: Министр обороны СССР Орден Отечественной войны II степени Реквизиты документа: ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, шкаф 21, ящик 13. Номер документа 80.
Военная служба
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Смерть
28.11.1998