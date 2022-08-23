Порсева Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порсева Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1968

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1968

Отец: Качалков Иван Андреевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.10.1988

Дочь: Порсева Екатерина Валерьевна

Отец ребёнка: Порсев Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порсев Егор Валерьевич

Отец ребёнка: Порсев Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порсев Валерий

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