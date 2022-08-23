Порсева Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1968
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1968
Отец: Качалков Иван Андреевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.10.1988
Дочь: Порсева Екатерина Валерьевна
Отец ребёнка: Порсев Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Порсев Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Порсев Валерий