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Ваганов Димитрий Мартынович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ваганов (vaganov) Мартын Устинов

Мать: Ваганова / Харитонова Матрона Matrona

Смерть
1935
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