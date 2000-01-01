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Ваганов Димитрий Мартынович
Ваганов Димитрий Мартынович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1935
Пол
Мужской
Отец
Ваганов (vaganov) Мартын Устинов
Мать
Ваганова / Харитонова (Дмитриева (dmitrieva)) Матрона Matrona
Дети
Не указаны
Добавил:
AE
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Ваганов (vaganov) Мартын Устинов
Мать:
Ваганова / Харитонова Матрона Matrona
Смерть
1935
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