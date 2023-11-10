Жерновников Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жерновников Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1976

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1976

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
2000
Томск, город Томск, Томская область
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