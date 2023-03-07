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Покрышкина Екатерина Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Покрышкин Никифор Егоров

Отец ребёнка: Покрышкин Егор Ефимов

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Покрышкин Андроник (Андрон) Егоров

Отец ребёнка: Покрышкин Егор Ефимов

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Матрона Егоровна

Отец ребёнка: Покрышкин Егор Ефимов

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Покрышкин Харлампий Егоров

Отец ребёнка: Покрышкин Егор Ефимов

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Покрышкин Авраам (Абрам) Егоров

Отец ребёнка: Покрышкин Егор Ефимов

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Покрышкин Никифор Егоров

Отец ребёнка: Покрышкин Егор Ефимов

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Егор Ефимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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