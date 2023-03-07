Покрышкина Екатерина Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Покрышкин Егор Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Покрышкин Андроник (Андрон) Егоров
Отец ребёнка: Покрышкин Егор Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Матрона Егоровна
Отец ребёнка: Покрышкин Егор Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Покрышкин Харлампий Егоров
Отец ребёнка: Покрышкин Егор Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Покрышкин Авраам (Абрам) Егоров
Отец ребёнка: Покрышкин Егор Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Покрышкин Егор Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829