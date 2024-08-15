Воробьёв Федот Корнилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Федот Корнилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьёв Корнила (Корнилий) Никифорович

Мать: не указана

Восприемник
21.01.1907 ст.
Кизьва, Сивинский муниципальный район, Пермский край
В- у племянника Василия Григорьевича Воробьева (сын брата) АП ГАПК Ф 719 оп 9 том 2 д 1246 стр 7 №8м
Смерть
Неизвестно

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