Багаева Анна Куприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Валентина Ефимовна
Отец ребёнка: Багаев Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Багаев Ефим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Багаев Ефим Иванович
Смерть
Неизвестно