Багаева Анна Куприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаева Анна Куприяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Валентина Ефимовна

Отец ребёнка: Багаев Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Багаев Ефим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багаев Ефим Иванович

Смерть
Неизвестно
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