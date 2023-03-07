Шатунов Григорий Саватеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смерти11.02.1797 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Шатунова Парасковья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1759
Мать ребёнка: Шатунова Парасковья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Шатунов Федосей Григорьев
Мать ребёнка: Шатунова Парасковья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Шатунова, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
11.02.1797 ст.
поч. Шатунова, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя