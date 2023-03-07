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Шатунов Григорий Саватеев

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Место рождения

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

11.02.1797 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Шатунов Саватей Михайлов

Мать: Шатунова Афимья Естифеева

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Шатунов Иван Григорьев

Мать ребёнка: Шатунова Парасковья Григорьева

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Шатунов Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Шатунова Парасковья Григорьева

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Шатунов Федосей Григорьев

Мать ребёнка: Шатунова Парасковья Григорьева

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатунова Парасковья Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Шатунова, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
11.02.1797 ст.
поч. Шатунова, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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