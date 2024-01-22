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Бакланова -- Елена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакланов Панфил Александрович

Рождение ребёнка
06.03.1895

Сын: Бакланов Алексей Панфилович

Отец ребёнка: Бакланов Панфил Александрович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.05.1898

Сын: Бакланов Аполлон Панфилович

Отец ребёнка: Бакланов Панфил Александрович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Смерть
Неизвестно

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