Ivanov Иванов Victor Д — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ivanov Иванов Victor Д

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Иванов Дмитрий

Мать: Иванов Марфа

Рождение ребёнка
09.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Лилия

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
25.01.1956

Сын: Иванов Andrei Андрей

Мать ребёнка: Иванова Лилия

Деев, Чернышевская станица, 2-й Донской округ
Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
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