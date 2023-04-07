Ivanov Иванов Victor Д
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Иванов Дмитрий
Мать: Иванов Марфа
Рождение ребёнка
09.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Лилия
Рождение ребёнка
25.01.1956
Сын: Иванов Andrei Андрей
Мать ребёнка: Иванова Лилия
Деев, Чернышевская станица, 2-й Донской округ
Смерть
Неизвестно