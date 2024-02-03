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Антон Логинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Логин Григорьев

Мать: Марфа Игнатова

Рождение ребёнка
С 1841 по 1843

Сын: Семён Антониев

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марфа Антониева

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
Около ?.07.1850

Сын: Григорьев-Лагуткин Никифор Антониев

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1853

Сын: Григорий Антониев

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Матрона Антониева

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
?.01.1858

Дочь: Анисья Антониева

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Смерть
Неизвестно
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