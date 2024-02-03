Антон Логинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Логин Григорьев
Мать: Марфа Игнатова
Рождение ребёнка
С 1841 по 1843
Сын: Семён Антониев
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марфа Антониева
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
Около ?.07.1850
Сын: Григорьев-Лагуткин Никифор Антониев
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Григорий Антониев
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Матрона Антониева
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
?.01.1858
Дочь: Анисья Антониева
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Смерть
Неизвестно