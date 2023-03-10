Дубовик (Неизвестно) Мать Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.?.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубовик Ефим (Юхим) Емельянович
Рождение ребёнка
05.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубовик Ефим (Юхим) Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно