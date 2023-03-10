Дубовик (Неизвестно) Мать Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Неизвестно) Мать Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.?.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубовик Ефим (Юхим) Емельянович

Ужгород, Закарпатська область
Рождение ребёнка
05.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубовик Ефим (Юхим) Емельянович

Ужгород, Закарпатська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовик Ефим (Юхим) Емельянович

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