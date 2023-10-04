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Синцова Гликерия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1850

Сын: Синцов Афанасий( Автоносий) Прокопьевич

Отец ребёнка: Синцов Прокопий Епимахович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Синцова Анна Прокопиевна

Отец ребёнка: Синцов Прокопий Епимахович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Синцова Наталья Прокопиевна

Отец ребёнка: Синцов Прокопий Епимахович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Прокопий Епимахович

Смерть
Неизвестно
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