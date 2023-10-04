Синцова Гликерия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1850
Сын: Синцов Афанасий( Автоносий) Прокопьевич
Отец ребёнка: Синцов Прокопий Епимахович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Синцова Анна Прокопиевна
Отец ребёнка: Синцов Прокопий Епимахович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Синцова Наталья Прокопиевна
Отец ребёнка: Синцов Прокопий Епимахович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно