Юнолайнен Рудольф Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юнолайнен Иван
Рождение ребёнка
12.05.1938
Дочь: Каупонен Тамара Рудольфовна
Мать ребёнка: Юнолайнен Александра Васильевна
Воронино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мокобрюм Эльза Рудольфовна
Мать ребёнка: Юнолайнен Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юнолайнен Алексей Рудольфович
Мать ребёнка: Юнолайнен Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юнолайнен Алексей Рудольфович
Мать ребёнка: Юнолайнен Александра Васильевна