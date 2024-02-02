Юнолайнен Рудольф Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнолайнен Рудольф Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юнолайнен Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1938

Дочь: Каупонен Тамара Рудольфовна

Мать ребёнка: Юнолайнен Александра Васильевна

Воронино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мокобрюм Эльза Рудольфовна

Мать ребёнка: Юнолайнен Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юнолайнен Алексей Рудольфович

Мать ребёнка: Юнолайнен Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юнолайнен Алексей Рудольфович

Мать ребёнка: Юнолайнен Александра Васильевна

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