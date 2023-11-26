Деревяннов Денис Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревяннов Денис Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1982

Отец: Деревяннов Сергей Иванович

Мать: Деревяннова Марина

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