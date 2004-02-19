Пузаков Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1952
Дата смерти19.02.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1952
Отец: Пузаков Владимир Александрович
Мать: Пузакова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пузакова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пузакова Оксана Алксандровна
Мать ребёнка: Пузакова Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.2004