Пузаков Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузаков Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1952

Дата смерти

19.02.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1952

Отец: Пузаков Владимир Александрович

Мать: Пузакова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузаков ? Александрович

Мать ребёнка: Пузакова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузакова Оксана Алксандровна

Мать ребёнка: Пузакова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузакова Анастасия Ивановна

Смерть
19.02.2004
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