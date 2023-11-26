Себелев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1927
Дочь: Панкратьева Екатерина
Мать ребёнка: не указана
Воронежская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Зоя
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана