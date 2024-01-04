Бардин Николай Ефимович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1912 ст.
По жениху: деревни Ликина крестьянин Павел Григорьев Булыгин и сельца Щедрина крестьянин Василий Петров Суханов; по невесте: Лучинской волости, села Никулина крестьянин Валентин Васильев Новоселов и Т... Показать все
Смерть
Неизвестно