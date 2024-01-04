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Бардин Николай Ефимович

Место рождения

Инальцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Вычислено 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

SP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Инальцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
16.01.1912 ст.

Жена: Бардина Дарья Григорьевна

По жениху: деревни Ликина крестьянин Павел Григорьев Булыгин и сельца Щедрина крестьянин Василий Петров Суханов; по невесте: Лучинской волости, села Никулина крестьянин Валентин Васильев Новоселов и Т... Показать все
Смерть
Неизвестно
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