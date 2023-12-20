Васильева Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Надежда Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1933
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Минеева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Минеев Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минеев Николай Степанович

Смерть
Неизвестно
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