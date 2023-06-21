Будко Стефан Кириллович
Место рождениятерны, Сумская область Ukraine
Дата рождения15.01.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1877
Отец: Бутко Кирилл Филиппович
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
29.10.1896
Мать ребёнка: Бутко Стефанида Григорьевна
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
27.10.1900
Мать ребёнка: Бутко Стефанида Григорьевна
Рождение ребёнка
26.05.1902
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Бутко Стефанида Григорьевна
Рождение ребёнка
09.04.1906
Сын: Будко Фёдор
Мать ребёнка: Бутко Стефанида Григорьевна
Рождение ребёнка
22.06.1908
Дочь: Калиниченко Ульяна Стефановна
Мать ребёнка: Бутко Стефанида Григорьевна
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
26.08.1910
Дочь: Наталия
Мать ребёнка: Бутко Стефанида Григорьевна
Рождение ребёнка
16.09.1912
Дочь: София
Мать ребёнка: Бутко Стефанида Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно