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Будко Стефан Кириллович

Место рождения

терны, Сумская область Ukraine

Дата рождения

15.01.1877

Пол

Мужской

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1877

Отец: Бутко Кирилл Филиппович

Мать: Бутко Иулиания Михайловна

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
29.10.1896

Сын: Будко Аврамий Стефанович

Мать ребёнка: Бутко Стефанида Григорьевна

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
27.10.1900

Сын: Будко Андрей Стефанович

Мать ребёнка: Бутко Стефанида Григорьевна

Рождение ребёнка
26.05.1902

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Бутко Стефанида Григорьевна

Рождение ребёнка
09.04.1906

Сын: Будко Фёдор

Мать ребёнка: Бутко Стефанида Григорьевна

Рождение ребёнка
22.06.1908

Дочь: Калиниченко Ульяна Стефановна

Мать ребёнка: Бутко Стефанида Григорьевна

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
26.08.1910

Дочь: Наталия

Мать ребёнка: Бутко Стефанида Григорьевна

Рождение ребёнка
16.09.1912

Дочь: София

Мать ребёнка: Бутко Стефанида Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
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