Анисимов Алексей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1929
Отец: Анисимов Никифор Федорович
Мать: Анисимова Дарья
Рождение ребёнка
05.09.1957
Сын: Анисимов Александр
Мать ребёнка: Анисимова Надежда Павловна
Рождение ребёнка
10.02.1959
Сын: Анисимов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Анисимова Надежда Павловна
Смерть
Неизвестно