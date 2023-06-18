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Анисимов Алексей Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1929

Отец: Анисимов Никифор Федорович

Мать: Анисимова Дарья

Рождение ребёнка
05.09.1957

Сын: Анисимов Александр

Мать ребёнка: Анисимова Надежда Павловна

Рождение ребёнка
10.02.1959

Сын: Анисимов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Анисимова Надежда Павловна

Смерть
Неизвестно
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