Конотоп Варвара Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Конотоп Прокофий Николаевич
Отец ребёнка: Конотоп Николай Дмитриевич
42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Ефимия Николаевна
Отец ребёнка: Конотоп Николай Дмитриевич
42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Конотоп Николай Дмитриевич
42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Ульяна Николаевна
Отец ребёнка: Конотоп Николай Дмитриевич
42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно