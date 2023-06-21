Конотоп Варвара Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конотоп Варвара Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Пол

Женский

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Конотоп Прокофий Николаевич

Отец ребёнка: Конотоп Николай Дмитриевич

42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Ефимия Николаевна

Отец ребёнка: Конотоп Николай Дмитриевич

42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Конотоп Николай Дмитриевич

42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Ульяна Николаевна

Отец ребёнка: Конотоп Николай Дмитриевич

42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
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