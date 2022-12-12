Тимофеева (Бантеева) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Бантеева) Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1976

Пол

Женский

Добавил:

БТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.02.1999

Муж: Тимофеев Владислав Валерьевич

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.04.2000

Дочь: Тимофеева Ангелина Владиславовна

Отец ребёнка: Тимофеев Владислав Валерьевич

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.2006

Сын: Тимофеев Ярослав Владиславович

Отец ребёнка: Тимофеев Владислав Валерьевич

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
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