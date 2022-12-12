Тимофеева (Бантеева) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.02.1999
Рождение ребёнка
28.04.2000
Дочь: Тимофеева Ангелина Владиславовна
Отец ребёнка: Тимофеев Владислав Валерьевич
Рождение ребёнка
02.07.2006
Сын: Тимофеев Ярослав Владиславович
Отец ребёнка: Тимофеев Владислав Валерьевич