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Скрябин Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1924

Дата смерти

24.02.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1924

Отец: Скрябин Пётр Космичъ

Мать: Кузнецова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрябин Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Скрябина Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
?.02.1949

Сын: Скрябин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Скрябина Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
28.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скрябина Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Скрябин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Скрябина Александра Григорьевна

Смерть
24.02.1972

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