Скрябин Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1924
Дата смерти24.02.1972
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1924
Отец: Скрябин Пётр Космичъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрябин Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Скрябина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
?.02.1949
Сын: Скрябин Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Скрябина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
28.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скрябина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1961
Сын: Скрябин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Скрябина Александра Григорьевна
Смерть
24.02.1972