Калинин Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1922

Сын: Калинин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Калинина Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Александр Дмитиревич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Калинина Анастасия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Анастасия Степановна

Смерть
Неизвестно
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