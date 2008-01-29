Калинин Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1922
Сын: Калинин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Калинина Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Александр Дмитиревич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Калинина Анастасия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно