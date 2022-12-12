Росинский Дементий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Росинский Кондрат Дементиевич
Мать ребёнка: Росинская Мария
Работа или профессия
Неизвестно
Однодворцы
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Росинская Мария
Смерть
Неизвестно