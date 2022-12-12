Росинский Дементий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРосинский Дементий Иванович

Росинский Дементий Иванович

avatar

Место рождения

Хворостово, Золотухинский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Хворостово, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Росинский Кондрат Дементиевич

Мать ребёнка: Росинская Мария

Работа или профессия
Неизвестно
Однодворцы
Место жительства
Неизвестно
Хворостово, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Росинская Мария

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close