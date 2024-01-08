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Соколовская Наталья Игоревна
Соколовская Наталья Игоревна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1968
Пол
Женский
Отец
Авдоничев Игорь Александрович
1940 г.р.
Мать
Авдоничева Валентина Кузьминична
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968
Отец:
Авдоничев Игорь Александрович
Мать:
Авдоничева Валентина Кузьминична
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