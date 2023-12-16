Ананьева Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева Светлана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1982

Отец: не указан

Мать: Чеботаева Анна Николаевна

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