Камартдинов Гильфанетдин (Минневали)
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Залялетдинов Камаретдин
Мать: Миннежамал
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Махинур
Рождение ребёнка
10.09.1931
д. Черки Гришино Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
13.07.1934
д.Черки-Гришино Буинского р-на
Рождение ребёнка
15.08.1940
д.Черки-Гришино Буинского р-на
Рождение ребёнка
1949
д.Черки-Гришино Буинского р-на
Смерть
Неизвестно