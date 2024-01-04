Камартдинов Гильфанетдин (Минневали) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камартдинов Гильфанетдин (Минневали)

Место рождения

Черки-Гришино, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Залялетдинов Камаретдин

Мать: Миннежамал

Черки-Гришино, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1929

Сын: Гильфанетдинов Рифкат

Мать ребёнка: Махинур

Рождение ребёнка
10.09.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махинур

д. Черки Гришино Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
13.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махинур

д.Черки-Гришино Буинского р-на
Рождение ребёнка
15.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махинур

д.Черки-Гришино Буинского р-на
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махинур

д.Черки-Гришино Буинского р-на
Смерть
Неизвестно
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