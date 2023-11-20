Юрин Юрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрин Юрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрин (yurin) Алексей Николаевич (Aleksey Nikolayevich)

Мать: Юрина Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Упоминание
Неизвестно
Была болезнь Бехтерева. Военнослужащий
Смерть
Неизвестно
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