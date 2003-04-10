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Ицкова Виктория Сергеевна
Ицкова Виктория Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.04.2003
Пол
Женский
Отец
Ицков Сергей Александрович
1980 г.р.
Мать
Ицкова Надежда Владимировна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.2003
Отец:
Ицков Сергей Александрович
Мать:
Ицкова Надежда Владимировна
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