Зиннатуллин Хужжат Шарафулла Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиннатуллин Хужжат Шарафулла Улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1944 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Зиннатуллин Шарифулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зиннатуллина Рузания

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зиннатуллина Рузания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиннатуллина Рузания

Смерть
Неизвестно
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