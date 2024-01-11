Зиннатуллин Хужжат Шарафулла Улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Зиннатуллин Шарифулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зиннатуллина Рузания
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зиннатуллина Рузания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиннатуллина Рузания
Смерть
Неизвестно