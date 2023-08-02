Черкас Мария Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1909
Сын: Черкас Христофор Семенович
Отец ребёнка: Черкас Семен Ильич
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-162,зап.-65
Рождение ребёнка
01.12.1911
Отец ребёнка: Черкас Семен Ильич
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1911г.,лист-111,зап.-102
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черкас Семен Ильич
Смерть
Неизвестно