Черкас Мария Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкас Мария Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1909

Сын: Черкас Христофор Семенович

Отец ребёнка: Черкас Семен Ильич

ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-162,зап.-65
Рождение ребёнка
01.12.1911

Сын: Черкас Андрей Семенович

Отец ребёнка: Черкас Семен Ильич

ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1911г.,лист-111,зап.-102
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкас Семен Ильич

Смерть
Неизвестно
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