Капитонов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капитонов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитонова (Егорова)Агриппина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Малый Седяк, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капитонов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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