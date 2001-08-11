Малышева Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Вера Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.2001

Пол

Женский

Отец

1975 г.р.

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.2001

Отец: Малышев Алексей Юрьевич

Мать: Олешкевич Анна Анатольевна

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