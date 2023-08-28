Инна Пауль Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инна Пауль Адамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1725 и 1781 г.р.

Мать

Между 1726 и 1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Инна Адам Саломонович

Мать: Анна

Смерть
Неизвестно
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