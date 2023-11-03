Яковлева Александра Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Александра Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1871

Сын: Яковлев Павел Петров

Отец ребёнка: Яковлев Петр Иванов

Рождение ребёнка
15.02.1874

Дочь: Мариамна Петрова

Отец ребёнка: Яковлев Петр Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Петр Иванов

Смерть
Неизвестно
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