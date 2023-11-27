Абубакиров Дим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.2018
Дочь: Абубакирова Фируза Димовна
Мать ребёнка: Азикаева Наркас Гаязовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абубакиров Динислам Димович
Мать ребёнка: Азикаева Наркас Гаязовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Азикаева Наркас Гаязовна