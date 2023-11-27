Абубакиров Дим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абубакиров Дим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.2018

Дочь: Абубакирова Фируза Димовна

Мать ребёнка: Азикаева Наркас Гаязовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абубакиров Динислам Димович

Мать ребёнка: Азикаева Наркас Гаязовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азикаева Наркас Гаязовна

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