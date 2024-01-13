Смоляков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоляков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоляков Александр Александрович

Мать ребёнка: Смолякова Эльвира Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоляков Михаил Александрович

Мать ребёнка: Смолякова Эльвира Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоляков Павел Алексанрович

Мать ребёнка: Смолякова Эльвира Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смолякова Эльвира Викторовна

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