Пантелеева Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеева Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1952

Дочь: Мерзклякова Татьяна

Отец ребёнка: Пантелеев Неизвестно

Чебаркуль, Чебаркульский, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.09.1953

Дочь: Додонова Татьяна

Отец ребёнка: Пантелеев Неизвестно

Рождение ребёнка
01.04.1954

Дочь: Чупина Светлана

Отец ребёнка: Пантелеев Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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