Пантелеева Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1952
Дочь: Мерзклякова Татьяна
Отец ребёнка: Пантелеев Неизвестно
Чебаркуль, Чебаркульский, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.09.1953
Дочь: Додонова Татьяна
Отец ребёнка: Пантелеев Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1954
Дочь: Чупина Светлана
Отец ребёнка: Пантелеев Неизвестно
Смерть
Неизвестно