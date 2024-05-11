Шишелова Матрёна Кононовна Около 1760 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишелова Матрёна Кононовна

Место рождения

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишелов Ануфрий Прокопьевич

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Шишелова Анна Ануфриевна

Отец ребёнка: Шишелов Ануфрий Прокопьевич

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1780

Сын: Шишелов Сидор Ануфриевич

Отец ребёнка: Шишелов Ануфрий Прокопьевич

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
?.08.1781

Сын: Шишелов Василий Ануфриевич

Отец ребёнка: Шишелов Ануфрий Прокопьевич

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Шишелов Иван Ануфриевич

Отец ребёнка: Шишелов Ануфрий Прокопьевич

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Шишелов Фома Ануфриевич

Отец ребёнка: Шишелов Ануфрий Прокопьевич

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно

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