Шишелова Матрёна Кононовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Шишелова Анна Ануфриевна
Отец ребёнка: Шишелов Ануфрий Прокопьевич
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Шишелов Ануфрий Прокопьевич
Рождение ребёнка
?.08.1781
Сын: Шишелов Василий Ануфриевич
Отец ребёнка: Шишелов Ануфрий Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1791
Отец ребёнка: Шишелов Ануфрий Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Шишелов Ануфрий Прокопьевич
Смерть
Неизвестно