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Демина Просковья Яковлевна
Демина Просковья Яковлевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1903
Дата смерти
1951
Пол
Мужской
Отец
Дёмин Яков Сергеевич
1882 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец:
Дёмин Яков Сергеевич
Мать: не указана
Смерть
1951
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