Демина Просковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина Просковья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Дёмин Яков Сергеевич

Мать: не указана

Смерть
1951
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